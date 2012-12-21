Олексій Порошенко-молодший дарував дітям солодощі

Наймолодших мешканців Бершаді у День святого Миколая очікував сюрприз. Окрім традиційних подарунків під подушкою, кожен малюк отримав 19 грудня солодку рошенівську «Зимову казку» від благодійного фонду Петра Порошенка та народного депутата України Григорія Заболотного.

Понад 500 солодких «миколайчиків» привіз дітям Олексій Порошенко, син Петра Олексійовича. Першими отримали подарунки дітки, яким у цей день було не дуже весело, бо потрапили вони у дитяче відділення центральної районної лікарні. Лікарі відділення кажуть, що такий сюрприз стане їм гарним стимулом до скорішого одужання. Отримали привітання і щойно народжені дітки у пологовому відділенні лікарні.

Бершадчанка Катерина Гусак, яка вшосте стала мамою, була здивована, що і її родині дісталася увага від меценатів.

- В мене троє хлопчиків та вже троє дівчат, - каже жінка. - Я чула, що у Порошенка теж багатодітна родина і вони завжди підтримують такі ж сім’ї. Дуже несподівано та приємно було отримати привітання та подарунок.

Олексій Порошенко, передав солодкі «миколайчики» вихованцям трьох дитячих садків Бершаді.

- Мені дуже приємно сьогодні вітати малечу із таким святом добра, благочинності та науки, - говорить Олексій. - У моєму дошкільному віці, на жаль, традицій такого свята не було. Але дуже радію, що тепер мої молодші сестрички та брат не лише очікують подарунки до дня святого Миколая, але й намагаються зробити добро. Приміром, минулого року на Дністрі у Могилів-Подільському районі, в морози лебеді стали заручниками криги. Саша, Женя та Михайло влаштували благодійний концерт, а кошти передали для утримання пташиних годівниць. Цього року вони виступають проти вирубу зелених ялинок у Карпатах. Ми ж, дорослі, маємо у цей день розуміти, що добрі справи дійсно рятують світ і вчити цьому дітей.

Завітали благодійники і до Джулинського будинку-інтернату, де сьогодні виховується близько 90 дітей. Всі вони велика дружня родина, хоча кожен із них хотів би пригорнутися до справжніх мами та тата. Як сказав 9-річний Вітя, до них у зимові свята передають багато подарунків, а от так прийти, привітати, поспілкуватися, розповісти про свою сім’ю та й ще залишити кожному свій особистий подарунок – таке вперше. Олексій Порошенко пообіцяв, що це не останній візит до малечі у Джулинку.