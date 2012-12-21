З понеділка потеплішає

Український гідрометеорологічний центр прогнозує потепління на всій території України з 24 грудня.

Про це 21 грудня заявив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляють "Українські новини".

"Уже з 24 грудня на західній Україні, а 25 – у більшості регіонів за винятком східної й північно-східної України ми очікуємо істотне підвищення температурного режиму. Температура вночі буде близька до нуля, а вдень перейде нульовий показник у позитивну сторону", - сказав він.

Кульбіда відзначив, що з 26 грудня така температура пошириться по всій території України.

За його словами, наприкінці грудня – початку січня буде зберігатися тепла погода, яка буде перевищувати середні статистичні показники для даного періоду на 6-9 градусів.

У цей час можливі опади у вигляді мокрого снігу, що переходить у дощ, також не виключається туман.

Разом з тим Кульбіда повідомив, що упродовж 22-24 грудня в Україні ще збережеться холодна погода з температурою, яка буде коливатися вночі від -11 до -16 градусів, на заході й сході до -20 градусів, вдень -8...-13.

У центрі України хмарно із проясненнями, сніг, на дорогах ожеледь, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, вдень -7...-12 градусів.