Сьогодні під потяг кинулась 17-річна школярка
17:38, 21 грудня 2012Вінниця
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У п’ятницю, 21 грудня, 17-річна дівчина кинулась під потяг “Кишинів — Москва”. Машиніст вчасно відреагував, натиснувши на гальма і привіз травмовану до Вінниці, де її “швидка” доставила до реанімації, йдетьтся на сайті Моя Вінниця.
Про це повідомили у лінійному відділі станції “Вінниця” УМВС України на Південно-Західній залізниці.
Подія сталась близько сьомої ранку за три кілометри від Вінниці у Жмеринському напрямку. Машиніст почув удар після чого зупинив потяг.
У цьому ж потязі вінницьку школярку довезли до Вінниці. А далі — до реанімації Вінницької обласної дитячої лікарні.
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