Сьогодні під потяг кинулась 17-річна школярка

У п’ятницю, 21 грудня, 17-річна дівчина кинулась під потяг “Кишинів — Москва”. Машиніст вчасно відреагував, натиснувши на гальма і привіз травмовану до Вінниці, де її “швидка” доставила до реанімації, йдетьтся на сайті Моя Вінниця.

Про це повідомили у лінійному відділі станції “Вінниця” УМВС України на Південно-Західній залізниці.

Подія сталась близько сьомої ранку за три кілометри від Вінниці у Жмеринському напрямку. Машиніст почув удар після чого зупинив потяг.

У цьому ж потязі вінницьку школярку довезли до Вінниці. А далі — до реанімації Вінницької обласної дитячої лікарні.