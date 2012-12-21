Завтра безкоштовно роздаватимуть солодку вату

У суботу та неділю на Різдвяному ярмарку у сквері імені Козицького буде безкоштовна солодка вата для дітей, а в неділю виступить вінницький гурт «Подих вітру»

У суботу, 22 грудня, з 15.00 до 16.00 Дід Мороз і Снігуронька будуть безкоштовно роздавати вашим дітям прапорці, кульки і солодку вату. Приводьте діток і веселіться разом з ними! На площі в сквері імені Козицького, біля самої ялинки, працює атракціон «Слоники», спеціально на час свят привезений з нашого центрального парку.

А з 16.00 до 17.00 свої веселі жарти вінничанам готові дарувати пустотливі скоморохи. Відкриємо маленький секрет: грають скоморохів справжні професійні артисти, тому веселощі і потіха вам і вашим дітям - гарантовані!

З 17.00 до 17.30 відвідувачів Різдвяного ярмарку будуть радувати автентичний колектив «КУД» та фольклорний колектив «Славень».

О 17.30 MC Філатов Сергій розіграє подарункові сертифікати та дисконтні карти, гроші від провідних торгових марок, продавців одягу, посуду. Приймайте участь у конкурсах!

О 19.00 MC Філатов Сергій відкриє молодіжну дискотеку!

На наступний день, 23 грудня, на площі - все ті ж розваги, солодка вата і подарунки дітям.

А з 18.00 до 19.00 буде виступати вінницький гурт «Подих вітру».