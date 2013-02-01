Тетяна Монтян розкаже вінничанам як керувати державою знизу

В суботу, 2 лютого, о 12 годині у Вінниці презентують переклад книги нобелівського лауреата Елінор Остром «Управління загальним».

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В суботу, 2 лютого, о 12 годині у Вінниці презентують переклад книги нобелівського лауреата Елінор Остром «Управління загальним». Захід відбудеться у вінницькому готелі «Поділля». Презентувати власний переклад буде відомий адвокат та правозахисник Тетяна Монтян. Громадська організація «Голос народу – до демократії через право» , на чиє прохання і приїздить пані Тетяна, запрошує журналістів, підприємців, політиків, громадських діячів, щоб дізнатись про концепцію управління державою «знизу».

За словами Монтян, ідеї, викладені в книзі Остром, підкріплені практичними дослідженнями, і їх можна втілювати на практиці в Україні. Наприклад, загальним колективним майном є багатоквартирні будинки . У тому числі - ліфти, сходи, перекриття, зовнішні та несучі стіни, технічні приміщення, а також прибудинкові території.

Майно територіальних громад колективно належить усім членам громади. Тобто, кожному належить приблизно одна чотирьохтисячна частка кожного громадського парку, скверу, будівель і споруд в комунальній власності міста. Кожному українцю належать в рівних частках все державне майно і бюджет країни. «У нас величезні кластери населення повністю відсторонені від прийняття рішень, щодо свого ж майна», - констатує Монтян