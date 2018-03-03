Українська криза здебільшого забута світом - високопосадовець ООН

Важко повірити, що лише чотири роки тому Україна не потребувала гуманітарної допомоги, зазначила Мюллер.

«Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом». Таку заяву зробила заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на Сході України.

Читайте такожЄврокомісія виділяє Україні 24 мільйони євро гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі«Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей», - додала Мюллер, передає Голос Америки.

Вона зазначила, що кількість людських жертв збройного конфлікту на Сході України - приголомшливі. Зокрема, понад 2 530 цивільних осіб загинуло та 9 000 отримали поранення. Внаслідок військових дій були пошкоджені тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл та об'єктів водопостачання та електропостачання.

«Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме ця політична неспроможність покласти край конфлікту, продовжує змушувати 4,4 млн українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання», - зазначила вона.

Попри бойові дії, міни та вибухонебезпечні залишки вже забрали сотень життів. Східна Україна швидко стає «однією з найбільш замінованих територій у світі». Якщо ми не візьмемося за подолання цієї проблеми, вона впливатиме на темпи прогресу у відбудові та розвитку на десятиліття», - зазначила Мюллер. В усіх уражених конфліктом районах терміново потрібні засоби для розмінування та навчальні програми про ризик і небезпеку, яку становилять міни, особливо вздовж «контактної лінії», включаючи пропускні пункти.

Кожного місяця через 457-кілометрову «контактну лінію» проходить мільйон людей. Тисячі з них кожного дня стикаються з затримками та перешкодами у доступі до основних послуг, пенсій, соціальних виплат та ринків.

У грудні минулого року гуманітарні організації в Україні консолідували комплексний та пріоритетний план з гуманітарної допомоги у розмірі $187 млн, який передбачає забезпечення нагальною допомогою та захистом вразливих українців протягом 2018 року.

«Важко повірити, що лише чотири роки тому Україна не потребувала гуманітарної допомоги», - підкреслила Мюллер.

Згідно з оцінкою на 2018 рік, потреба в усіх секторах продовжує зростати, зокрема, у районах, неконтрольованих урядом та вздовж «контактної лінії». Урсула Мюллер закликала де-факто владу сприяти відновленню діяльності всіх гуманітарних організацій. Вона також звернулася до уряду України з проханням зробити все можливе для забезпечення вільного пересування цивільних осіб та припинення заборони на комерційні перевезення через «лінію розмежування».