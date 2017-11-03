Місія США при ОБСЄ: російські "гумконвої" доводять участь РФ у конфлікті на Донбасі

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) назвала російські конвої з так званою «гуманітарною допомогою» вагомим доказом участі Російської Федерації у конфлікті на Донбасі.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія).

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«Вагомі докази причетності Росії до конфлікту зберігаються», - сказав Кемієн.

У цьому зв'язку дипломат зазначив, що 26 жовтня конвой у складі 17 вантажівок перетнув міжнародно визнаний кордон з Росії в Україну без належного контролю або митного огляду з боку української влади.

«Ці конвої явно порушують суверенітет і територіальну цілісність України, а фундаментальні міжнародні гуманітарні принципи не дотримуються», - наголосив дипломат.

Також він зауважив, що 19 жовтня знімки камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили розміщення військових вантажівок та причепів біля залізничних об'єктів на території, яка контролюється керованими Росією силами.

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Кемієн підкреслив, що російська триваюча кампанія, спрямована на перешкоджання доступу СММ для спостереження на Донбасі включно з ділянкою українсько-російського кордону, заважає місії виконувати її завдання у відповідності з мандатом.

«Ми ще раз закликаємо надати СММ безперешкодний доступ до всієї території України, у повній відповідності з мандатом місії, включаючи міжнародно визнаний кордон», - заявив дипломат.

«Розміщення озброєння, яке повинно бути відведеним відповідно до Мінських угод, також залишається проблемою. Важке озброєння, в тому числі реактивні системи залпового вогню, залишаються на полі бою, незважаючи на обіцянки відвести цю зброю невибіркової дії з зони безпеки. Сполучені Штати повторюють свій заклик до сторін виконувати зобов'язання, визначені у Мінських угодах. Ми знову закликаємо Росію як ініціатора конфлікту використати свій вплив та зупинити бойові дії і розпочати розведення сил та відведення озброєння», - наголосив Кемієн.

Крім того, він сказав, що «Сполучені Штати знову закликають Росію припинити її репресивні дії в окупованому Криму та повернути контроль над Кримом Україні».

«Ми знову закликаємо Російську Федерацію припинити її триваючу кампанію політично мотивованого судового переслідування проти Меджлісу та звільнити десятки українських політичних в'язнів, які утримуються у Росії та в окупованому Криму», - додав дипломат і підкреслив що США ніколи не визнають анексію півострова.

«Пов'язані з Кримом санкції стосовно Росії залишатимуться чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні», - заявив Кемієн.