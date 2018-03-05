Смерть екс-ватажка "ЛНР" Болотова: ЗМІ дізналися, що підозри впали на Плотницького

Болотов був готовий злити серйозний компромат на свого наступника, але трохи не встиг, зазначають ЗМІ.

Колишній ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький - основний підозрюваний у вбивстві свого попередника Валерія Болотова.

Про це "Апострофу" розповіли джерела, близькі до нинішнього керівництва бойовиків.

За словами співрозмовника, в Луганську ходять чутки про можливе повернення втікача Плотницького. Зазначається, що його диверсантів нинішня верхівка незаконної організації боїться більше, ніж "українських ДРГ".

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"Ми всі чудово пам'ятаємо, як Плотницький розправлявся зі своїми конкурентами. Якщо не говорити про місцевих, таких як Олексій Мозговий, Олександр Бєднов, Павло Дрьомов (всі названі ватажків бойовиків були вбиті в 2015 році, і в зв'язку з кожним випадком одним з можливих замовників називався Плотницький, - Ред.), можна згадати хоча б, чим закінчилися заяви [першого ватажка "ЛНР"] Валерія Болотова про бажання повернути владу. Той спочив з миром буквально через місяць після того, як озвучив ці наміри (Болотов помер у Росії на початку 2017 року. Одна з основних версій його смерті - отруєння, - Ред.). До речі, сьогодні головним підозрюваним у його вбивстві є Плотницький. Достовірно відомо, що щоб повернути владу в "ЛНР", Болотов був готовий злити серйозний компромат на свого наступника, але трохи не встиг. Чи все ж встиг? І це в підсумку стало серйозним важелем впливу на Плотницького?" – говорить співрозмовник.

За його словами, у компроматі йшлося про "продаж" Плотницьким позицій бойовиків у Лисичанську, Сєвєродонецьку, поблизу Первомайська та Станиці Луганської українським силовикам.

Враховуючи той факт, що Болотов не зможе надати докази, шанси Плотницького на повернення реальні, але мізерні. Співрозмовник впевнений, що ватажок бойовиків після втечі став "політичним трупом". Однак замість нього до "влади" можуть прийти люди, що вони і роблять зараз.

Як раніше повідомляли ЗМІ, зараз екс-ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький перебуває в столиці Росії. Він не заарештований, але за ним "приглядають".