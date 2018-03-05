Плотницького "закрили" в Москві: ЗМІ дізналися, як живе екс-ватажок "ЛНР"

Усі джерела ЗМІ стверджують, що екс-ватажкові "ЛНР" навряд чи варто побоюватися ліквідації.

Одразу ж після втечі Ігоря Плотницького до Росії за нього взялися спецслужби РФ.

Про це розповіли "Апострофу" джерела, близькі до верхівки луганських бойовиків. Сам утікач був затриманий і близько двох тижнів давав свідчення на допиті в Москві.

Точно невідомо, що допомогло Плотницькому вийти після цього на свободу, але зараз бойовик перебуває в столиці Росії. Він не заарештований, але за ним "приглядають".

"Наскільки мені відомо, сьогодні Ігор Венедиктович перебуває в Москві, - розповіло джерело в так званій "раді міністрів "ЛНР". – Так, він не має повної свободи пересування, а саме не може покинути російську столицю, тим не менш, у діях в її межах не обмежений".

Читайте такожВатажок "ДНР" заговорив про інтеграцію з Росією"Думаю, сьогодні йому нічого не загрожує, адже він все ще перебуває під так званим заступництвом свого куратора (йдеться, очевидно, про куратора так званих "ДНР" і "ЛНР", помічника президента Росії Владислава Суркова, - Ред.) і головною запорукою збереження йому життя і свободи є те, що він вміє зберігати чужі секрети. Мовчання – золото, а в його випадку мовчання – життя. Але це мовчання стосується більш глобальної інформації, що стосується махінацій на місцях, то їхніх учасників вже точно здали", - говорить джерело.

При цьому практично всі джерела ЗМІ стверджують, що екс-ватажкові "ЛНР" навряд чи варто побоюватися ліквідації. Плотницький не просто живий, він навіть має можливість зв'язуватися з Луганськом і дізнаватися, яка там склалася ситуація.

"Він тримає зв'язок через "чиновників", що залишилися після "перевороту" при посадах, а також через окремих представників місцевої преси, все ще лояльних до нього, в тому числі, в так званому "держтелерадіо "ЛНР". До речі, що стосується колишнього директора телеканалу ДТРК "ЛНР" Анастасії Шуркаєвої, то їй пощастило менше, ніж Плотницькому, і вона за багатомільйонні розкрадання наразі перебуває під вартою, хоча пиляли російські гроші вони разом", - стверджує співрозмовник видання в "радміні ЛНР".

Більш того, в Луганську навіть час від часу з'являються чутки про можливе повернення колишнього ватажка, і це турбує нинішню верхівку бойовиків. У посиленому режимі працюють так звані "правоохоронці" і "військові", будинки перших осіб бойовиків і нових "міністрів" знаходяться під цілодобовою охороною, а в Луганську більше бояться диверсантів Плотницького, ніж "українських ДРГ".

"Шанси на повернення самого Плотницького вкрай мізерні, оскільки після своєї втечі він став "політичним трупом", а ось шанси, що люди з його команди знову дорвуться до влади, що власне зараз вони і роблять, дуже високі. І виходить так, що поміняли шило на мило", - резюмував співрозмовник видання.

Раніше правозахисники повідомили, що колишній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький не перебуває в СІЗО №1 в Санкт-Петербурзі "Хрести".