Україна оголосила екс-ватажка "ЛНР" Плотницького у розшук й готує запит до Росії (документ, відео)

Раніше ЗМІ писали, що Плотницького заарештовано в Росії.

Генеральна прокуратура України має намір направити запит до Росії з метою перевірити достовірність оприлюдненої у ЗМІ інформації про затримання екс-ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит "Радіо Свобода" від 26 лютого.

«Інформація, яка була поширена у ЗМІ, щодо затримання Плотницького буде перевірена шляхом направлення запиту про міжнародно-правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації», – поінформували у відомстві.

У ГПУ зазначили, що Головна військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою Плотницького у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Плотницького оголошено у розшук. Отримано дозвіл слідчого судді на його затримання з метою доставки до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожСмерть екс-ватажка "ЛНР" Болотова: ЗМІ дізналися, що підозри впали на ПлотницькогоЯк повідомляв УНІАН, 21 листопада 2017 року в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння приєдналися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ. Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували тоді в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних людей. Було перекриті дороги і заблоковано роботу установ.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько тисячі військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажком "ЛНР" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Пасічник. За його словами, Плотницький "подав у відставку" за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено "уповноваженим "ЛНР" з виконання Мінських домовленостей".

У січні 2018 року низка ЗМІ повідомили про затримання Плотницького в Росії. Крім того, 26 січня народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook написав: «З Москви підтвердили: вчора ФСБ заарештувало колишнього голову луганської окупаційної адміністрації Ігоря Плотницького».