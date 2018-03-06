В Генштабі припускають, що АТО може тривати й під час операції Об'єднаних сил

В Генштабі наголошують, що АТО завершиться тоді, коли останній учасник незаконних збройних формувань буде затриманий і доставлений до правоохоронних органів України.

Антитерористична операція (АТО) може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не взаємовиключні. Про це заявив офіцер управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України Юрій Бобров.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві. «Потрібно розділяти поняття АТО - вона передбачена законом про боротьбу з тероризмом і оголошується рішенням керівника Антитерористичного центру при СБУ. Така операція була оголошена в 2014 році - вона триває і незалежно від виконання норм цього закону (про реінтеграцію Донбасу - УНІАН) рішення про продовження чи припинення проведення цієї операції буде прийматися керівником Антитерористичного центру при СБУ», - зазначив Бобров.

«Звичайно, що для виконання вимог закону, командувач Об’єднаних сил та об’єднаний оперативний штаб будуть мати право та будуть залучати в тому числі і працівників СБУ для виконання відповідних завдань з відсічі збройної агресії РФ та звільнення окупованих територій. Потрібно розділяти питання АТО та питання, визначені законом щодо відсічі збройної агресії», - додав офіцер Генштабу.

При цьому він додав, що операція Об’єднаних сил почнеться з введення відповідного указу президента України.

«Не ототожнюйте АТО з операцією Об’єднаних сил - це зовсім інші речі. Одне не виключає другого. Я переконаний, що АТО продовжиться незалежно від того, коли почнеться, чи коли завершиться операція Об’єднаних сил», - сказав Бобров.

За його словами, АТО завершиться, коли останній учасник незаконного збройного формування на Донбасі, останній терорист буде затриманий і доставлений до правоохоронних органів України.