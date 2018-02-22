В Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі

Замість АТО почнеться нова операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво країни.

Збройні сили України завершують антитерористичну операцію на Донбасі, а замість неї буде операція Об'єднаних сил. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко.

Читайте такожРада зняла трирічне обмеження на діяльність ВЦА в законі про реінтеграцію Донбасу"Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння ЗСУ для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції Об’єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядкованість визначених сил і засобів військовому керівництву, створення об’єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією на території Донецької і Луганської областей", – зазначив Муженко.

Зміна формату дозволить систематизувати задіяння підрозділів української армії, підрозділів та сил інших складників сектору безпеки, "більш ефективно і в рамках правового поля застосовувати ЗСУ".

Штаб Об’єднаних сил очолить "людина з бойовим досвідом". "У нас є відповідні кандидатури. Вони потребують певної процедури узгодження. І після цього в найкоротші терміни вони будуть надані президенту України для затвердження такої кандидатури. Це буде людина, яка має бойовий досвід і достатньо навичок, знань і практичного досвіду для того, щоб виконувати такі завдання", – сказав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого президент Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей". Документ передбачає переформатування АТО і визначає Росію агресором. Порошенко також повідомив, що чекає на затвердження від міністра оборони і начальника Генштабу ЗСУ узгоджену кандидатуру на посаду командувача Об’єднаних сил.