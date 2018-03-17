У зоні АТО Порошенко нагородив військовослужбовців (фото)

17:57, 17 березня 2018
Війна
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ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА

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Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко вручив нагороди воїнам під час поїздки до Донецької та Луганської областей, де він, зокрема відвідав передові позиції Збройних сил України та поспілкувався з військовослужбовцями.

«За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Верховним головнокомандувачем ЗСУ було нагороджено 12 військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них семеро нагороджено орденом Богдана Хмельницького та п’ятеро - медаллю «За військову службу Україні».

ФОТО ПРЕС-СЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА
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Теги: #АТО#нагороди#Петро Порошенко