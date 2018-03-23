На окупованому Донбасі у бойовиків масово вилучають паспорти - штаб АТО

До ранку 22 березня такі бойовики були зобов’язані здати усі документи, що можуть прямо або неопосередковано підтверджувати участь у воєнному конфлікті.

Російсько-окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях масово вилучають паспорти у бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Українська розвідка повідомляє, що на територіях терористичних псевдореспублік завершився черговий етап безпрецедентної акції «Здай документи командиру». До участі, в обов’язковому порядку, залучалися «іхтамнєти», які мають громадянство Росії, а також громадянство інших країн співдружності. Умови акції прості: до ранку 22 березня такі бойовики були зобов’язані здати усі документи, що можуть прямо або неопосередковано підтверджувати участь «громадян співдружності» у воєнному конфлікті на Донбасі. Рішенням командирів 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ, здачі підлягають паспорти, договори, водійські посвідчення й банківські картки. У разі відмови від добровільної участі в акції на непокірних чекає ганебне звільнення й депортація на батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розвідники достеменно не володіють інформацією щодо повного переліку "акційних подарунків для переможців, втім запевняють, що у якості гарантованої заохочувальної відзнаки кожен бойовик отримує квиток на безкоштовну кремацію, або ж два квадратних метри землі з номерною табличкою на просторах Ростовської області".

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Це вже не перша подібна акція на теренах псевдореспублік.

"Вони проводяться із певною періодичністю і, як правило, після затримання українськими військовими чергового бойовика із російською пропискою. Акції вже проходили після затримання російських громадян Агєєва та Покусаєва. Як і попередні, нинішня проведена відповідно до вказівки Генерального штабу ЗС РФ. За її перебігом та дотриманням правил усіма учасниками наглядали арбітри з ФСБ", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що окупаційне командування на Донбасі замітає сліди російської присутності.