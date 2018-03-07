Окупаційне командування на Донбасі замітає сліди російської присутності

В авральному порядку у так званих військовослужбовців вилучають документи, які можуть засвідчити їхнє російське громадянство або належність до Збройних сил РФ.

Командуванням окупаційних військ на Донбасі вживаються додаткові заходи, спрямовані на приховування російської військової присутності. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

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«За інформацією ГУ розвідки Міноборони України командуванням окупаційних військ вживаються додаткові заходи, спрямовані на приховування російської військової присутності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У тому числі з метою недопущення документального підтвердження російського громадянства військовослужбовців, які можуть потрапити в полон або перейти на бік українських силових структур», - сказав Гуцуляк.

Він зауважив, що вказане пов’язано з випадком взяття в полон 4 березня громадянина Росії Миколи Покусаєва.

«Зокрема, за наказом російського командування у так званих військовослужбовців так званих з’єднаних частин І та ІІ армійських корпусів російсько-окупаційних військ в авральному порядку вилучаються будь-які документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство або належність до Збройних сил РФ», - заявив речник.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ на Донбасі захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Росії.

Під час затримання у бойовика вилучили документи, серед яких паспорт громадянина РФ, а також "тимчасове посвідчення особи" терористичної організації "ДНР", видане 5 лютого цього року. В ньому вказано, що цей чоловік 1970-го року народження, за "військовим званням" є "рядовим".