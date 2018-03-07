Окупаційне командування на Донбасі замітає сліди російської присутності

14:09, 07 березня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Командуванням окупаційних військ на Донбасі вживаються додаткові заходи, спрямовані на приховування російської військової присутності. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

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«За інформацією ГУ розвідки Міноборони України командуванням окупаційних військ вживаються додаткові заходи, спрямовані на приховування російської військової присутності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У тому числі з метою недопущення документального підтвердження російського громадянства військовослужбовців, які можуть потрапити в полон або перейти на бік українських силових структур», - сказав Гуцуляк.

Він зауважив, що вказане пов’язано з випадком взяття в полон 4 березня громадянина Росії Миколи Покусаєва.

«Зокрема, за наказом російського командування у так званих військовослужбовців так званих з’єднаних частин І та ІІ армійських корпусів російсько-окупаційних військ в авральному порядку вилучаються будь-які документи, які можуть вказувати на їх російське громадянство або належність до Збройних сил РФ», - заявив речник.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня стало відомо, що військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ на Донбасі захопили в полон бойовика незаконних збройних формувань, який виявився громадянином Росії.

Під час затримання у бойовика вилучили документи, серед яких паспорт громадянина РФ, а також "тимчасове посвідчення особи" терористичної організації "ДНР", видане 5 лютого цього року. В ньому вказано, що цей чоловік 1970-го року народження, за "військовим званням" є "рядовим".

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Теги: #Донбас#бойовики