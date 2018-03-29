У штабі АТО заявили про готовність до режиму припинення вогню на Великодні свята
12:49, 29 березня 2018Війна
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Водночас в штабі заявляють про намір негайно реагувати у відповідь у разі виникнення загрози життю та здоров’ю людей.
У штабі зазначили, що усі домовленості з припинення вогню силами АТО дотримувалися \ фото УНІАН
Збройні сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню на період Великодніх свят, починаючи з 30 березня 2018 року о 00:01 (за київським часом) по всій лінії розмежування сторін.
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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
При цьому зазначається, що усі домовленості стосовно припинення вогню силами АТО дотримувалися неухильно.
«Водночас, виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗСУ здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно реагувати у відповідь», - наголосили у штабі.
Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне,стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня о 00:01 за київським часом.
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