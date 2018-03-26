У Мінську домовились про великоднє перемир’я з 30 березня

ТКГ наголошує на важливості забезпечення миру і спокою для населення на Донбасі, з огляду на наближення великодніх свят.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.

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Про це УНІАН повідомили в офісі Спеціального представника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі.

«Тристороння контактна група за участю представників окремих районів Донецької й Луганської областей, визнаючи позитивний вплив повторного підтвердження прихильності сторін режиму припинення вогню 2 березня 2018 року, відзначаючи важливість забезпечення миру і спокою для населення, враховуючи наближення великодніх свят, а також виходячи з раніше досягнутих угод і зобов'язань сторін, підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковому припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00 год. 01 хв. за київським часом», - йдеться в прийнятій сьогодні заяві.