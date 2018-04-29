Ситуація на Донбасі: бойовики з початку доби 12 разів обстріляли військових

Втрат в рядах українських військових немає, підкреслили в прес-службі Міноборони.

З початку доби ворог 12 разів обстріляв опорні пункти захисників України, втрат у лавах українських військових немає.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

«З опівночі станом на 9 ранку противник здійснив 12 прицільних обстрілів наших опорних пунктів. Один з цих обстрілів відбувся на Луганському напрямку. Тут після опівночі наші позиції в районі Причепилівки протягом 30 хвилин ворог обстрілював з артилерії калібру 122-мм, у бік наших військових випущено три снаряди. Решта 11 прицільних обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Тричі під обстріл потрапляли захисники Красногорівки, по два рази були обстріляні позиції ЗСУ поблизу Водяного, Авдіївки та шахти Бутівка, по одному обстрілу зафіксовано в районі Широкіного та Мар’янки», - зазначив Праута.

Речник також зауважив, що з боку підрозділів ЗСУ вогонь у відповідь відкривався 7 разів.