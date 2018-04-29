Бойовики понад 60 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, поранено чотирьох військових

Терористи активно застосовують проти сил АТО заборонену «Мінськом» зброю.

Протягом минулої доби, 28 квітня, бойовики ОРДЛО здійснили 61 обстріл українських позицій на Донбасі. Поранення дістали четверо українських військовослужбовців, ще троє бійців отримали бойові травмування.

Читайте такожНа Донбасі внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено українського бійця

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на Луганському напрямку агресор обстріляв опорні пункти ЗСУ поблизу Новотошківського із забороненої 122 мм артилерії,120 та 82 мм мінометів. Також 122 мм артилерійські системи й озброєння танку противник застосував в районі Кримського, а міномети калібру 120 мм – під Троїцьким та Луганським.

Крім того, з 82 мм мінометів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях поблизу Причепилівки та Новозванівки, з гранатометів різних типів – біля Попасної та Луганського, з озброєння БМП – в районі Троїцького, а з стрілецької зброї – неподалік Новоселівки.

На Донецькому напрямку окупанти обстріляли оборонців Авдіївки із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Агресор застосував 120 мм міномети під Богданівкою та Новотроїцьким, а міномети калібру 82 мм – в районі Шахти «Бутівка», Новоселівки та Водяного. Крім цього, з різних видів піхотного озброєння – гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – бойовики вели вогонь по українських позиціях поблизу Талаківки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Кам’янки, Павлополя, Новотроїцького, Лебединського, Опитного, Верхньоторецького, Красногорівки та Шахти Бутівка.

Під Водяним, Широкиним та Мар’їнкою також вівся снайперський вогонь.

Постраждалих українських воїнів доправлено до лікувальних закладів.

Напередодні українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін поінформувала, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Внаслідок обстрілів було зірвано безпечне пересування персоналу до ДФС.