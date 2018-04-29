На Донеччині вибухнув прихований арсенал окупантів - загинули двоє бойовиків

Ще один з бойовиків був поранений.

Внаслідок вибуху прихованого окупантами арсеналу загинуло два бойовика так званого 3-го батальйону 9 ошмсп мп російсько-окупаційних військ.

Читайте такожОкупанти продовжують укомплектовувати свої ряди найманцями з Росії - ГУР

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Нехтування елементарними правилами зберігання та поводження із боєприпасами, порушення норм пожежної безпеки стали причиною детонації боєприпасів на одній з позицій батальйону. Потужний вибух стався 27 квітня та призвів до часткового руйнування позиції, загибелі двох та поранення одного бойовика. На масштабність руйнувань, а відповідно й на розмір арсеналу, вказує той факт, що для встановлення обсягів пошкоджень фортифікаційного обладнання противник застосував безпілотні літальні апарати», - йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначають, що за інформацією розвідки штабу АТО, на своїй позиції бойовики облаштували склад боєприпасів до мінометів, а також різних видів стрілецького озброєння, що приховувались від російських кураторів й, відповідно, не обліковувались.

«Подібні «схрони» необхідні були бойовикам для вирішення міжусобних розбірок, терактів на об’єктах цивільної інфраструктури та, що ймовірно, для продажу. За вже класичною схемою, бойовики переклали відповідальність за вибух на сили АТО, зокрема на невловиму українську ДРГ, яка непомітно замінувала позицію», - додали в прес-центрі.

За фактом знищення позиції призначено чергове розслідування, яке особисто контролює командувач 1 АК, він учора прибув на місце події.