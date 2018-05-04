У Донецьку на фасаді бізнес-центру змінили напис: тепер не "Мир", а "ДНР" (фото)
07:53, 04 травня 2018Війна
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До окупації там було зовсім інше слово - "Мир".
У мережі показали знакове фото з написом "ДНР" / фото twitter.com/rjpthjuvjq
У Донецьку на фасаді бізнес-центру "Пушкінський" з'явився напис "ДНР". Раніше на його місці було написано "Мир".
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Про це повідомили користувачі Twitter. "Із серії "нічого не вміємо нормального, можемо тільки прапорці та вивіски міняти", "Ворожа диверсія", "ДНР" - морок", - пишуть у коментарях під фото.
Дыровский креатив((((— hochu#domoy (@rjpthjuvjq) May 3, 2018
Було.. стало..
Виродки!!! pic.twitter.com/ZmBbar67Sd
Раніше журналіст Денис Казанський повідомив, що на окупованій території Донецької області в магазинах в алкогольних відділах продають «питний етиловий спирт».
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