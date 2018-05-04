У Донецьку на фасаді бізнес-центру змінили напис: тепер не "Мир", а "ДНР" (фото)

07:53, 04 травня 2018
Війна
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У мережі показали знакова фото з написом "ДНР" / фото twitter.com/rjpthjuvjq

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Про це повідомили користувачі Twitter. "Із серії "нічого не вміємо нормального, можемо тільки прапорці та вивіски міняти", "Ворожа диверсія", "ДНР" - морок", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше журналіст Денис Казанський повідомив, що на окупованій території Донецької області в магазинах  в алкогольних відділах продають «питний етиловий спирт».

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Теги: #ДНР#Донецьк#фото