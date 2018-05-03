"Назад в 90-і": в магазинах "ДНР" почали продавати "питний спирт" (фото)

Ціна звичайного літра спирту з аптеки, але з красивою наліпкою становить 380 російських рублів.

На окупованій території Донецької області в магазинах в алкогольних відділах продають «питний етиловий спирт».

Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

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Місцеві жителі в соцмережах повідомляють, що такий спирт коштує недешево.

«У магазинах ДНР, у відділах алкоголю почали продавати чистий етиловий спирт виробництва ДНР з українським штрих-кодом. Ціна звичайного літра спирту з аптеки, але з красивою наліпкою становить 380 руб. (161 грн за місцевим курсом)», – пише автор посту.

Автор стверджує, що спирт куплений в магазині. На опублікованих фото видно, що обсяг пляшки становить 1 куб. дм, також на етикетці зазначено, що алкогольна продукція виготовлена «ДНР». У той же час, перші цифри штрих-коду – 482 – говорять про те, що продукт вироблений в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в одному з магазинів окупованого Луганська виявили апельсини з кумедним цінником. Сам товар називається "Апельсини Єгипет", однак на ціннику зазначено, що вони "зроблені "ЛНР".