Доба на Донбасі: бойовики понад 70 разів обстріляли позиції ООС, 5 поранених

Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціям ООС із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП.

Упродовж минулої доби, 9 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Як повідомляє прес-центр ООС, найбільш напруженою обстановка залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине. Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по позиціям ООС із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП. На деяких напрямках вдавався до активних штурмових дій.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски, давали адекватну відповідь та знищували вогневі засоби противника. За даними розвідки, тільки на Авдіївському напрямку противник втратив 5 чоловік загиблими та 7 поранено", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі було поранено п'ятьох українських військових. Один український захисник внаслідок ворожого обстрілу загинув.

Протягом поточної доби, 10 травня, бойові дії тривали на Донецькому на Маріупільському напрямках. Втрат наших військ немає.