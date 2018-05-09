Стан здоров’я одного з них – тяжкий, ще двох – середньої тяжкості.

За добу на Донбасі поранено п'ятеро українських військових. За добу окупанти здійснили 57 обстрілів по позиціях українських захисників на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони Максим Праута.

«Внаслідок ворожих обстрілів, 8 травня, троє наших захисників отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. Їх доставлено до медичних закладів для надання кваліфікованої медичної допомоги. Стан здоров’я одного з наших захисників – тяжкий, ще двох – середньої тяжкості, ще двох військовослужбовців Об’єднаних сил – задовільний», - повідомив він.

Також Праута повідомив, що за добу окупанти здійснили 57 прицільних обстрілів по позиціях українських захисників на Донбасі.

Він наголосив, що бойовики окупаційних адміністрацій РФ продовжують свідомо порушувати режим тиші на лінії розмежування та застосовують по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил артилерію та міномети.

«Загалом, минулої доби, зафіксовано 57 ворожих прицільних обстріли з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ. При цьому окупанти випустили по наших захисниках понад 200 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм та здійснили близько 100 пострілів з артилерії калібру 122 мм», - повідомив він.

Праута також зауважив, що українські військові вели активну оборону з метою збереження життя та здоров’я особового складу, застосовуючи озброєння не заборонене мінськими угодами та близько 30 разів відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 8 травня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики російсько-окупаційних бандформувань 21 раз обстріляли українські позиції.