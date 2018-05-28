На Донеччині 70-річний чоловік підірвався на вибухівці біля власного будинку

Постраждалого госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

В одному із сіл Донецької області 70-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля власного будинку.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, інцидент стався у неділю, 27 травня, в прифронтовому с. Південне поблизу Торецька.

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Поліцейські встановили, що о 17:00 70-річний чоловік підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку. Постраждалого доставили до лікарні з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови. Поліція кваліфікувала подію за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Раніше на лінії розмежування на вибухівці підірвалось авто з родиною.