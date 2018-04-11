На лінії розмежування на вибухівці підірвалось авто з родиною: четверо загиблих (відео)

У поліції повідомили, що подію можуть кваліфікувати як терористичний акт.

У Луганській області на лінії розмежування в с. Піщане Станично-Луганського району підірвався автомобіль з родиною.

Як повідомляє прес-секретар Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook, внаслідок підриву загинули чотири людини.

Прес-секретар повідомила, що до Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що 7 квітня його сусіди (57-річне подружжя, їх 38-річний син зі своєю цивільною 38-річною дружиною) на автомобілі Shevrolet Niva поїхали у невідомому напрямку та дотепер їх місце знаходження невідоме.

Читайте такожСлідчий комітет РФ порушив справу через стрілянину на пункті пропуску на Донбасі«В ході проведення розшукових заходів, що направлені на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, неподалік річки Сіверський Донець, що безпосередньо знаходиться на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль "Shevrolet Niva". Попередньо встановлено, що автомобіль пошкоджено внаслідок спрацювання невідомого вибухового пристрою (за попередньою інформацією – протитанкова міна), який здетонував внаслідок наїзду на нього автомобіля. Біля автомобілю виявлено 4 обвуглені трупи», - повідомила Погукай.

На місці події на даний час продовжують працювати криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи.

Даний факт був внесений до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Вирішується питання про перекваліфікацію даної події на статтю 258 КК України «Терористичний акт».

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу, 11 квітня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань обстріляли приватний сектор Авдіївки. Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.