Експерт пояснив, чому Росії не вигідна широкомасштабна війна з Україною

07:55, 21 червня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Водночас, самій Росії широкомасштабна війна з Україною не вигідна. Про це у ході чату на "Главреді" заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

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"У разі широкомасштабного наступу, для якого немає сил і засобів у Російської Федерації, на території України вони зав'язнуть у затяжній позиційній війні. Навіть з урахуванням того, що ЗСУ на сьогодні перебувають у стані стагнації", – пояснив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що посилення протиповітряної оборони для керівництва України дуже важливо, оскільки не виключена можливість застосування Росією військової авіації в разі загострення військового конфлікту.

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Теги: #Донбас#Росія#війна