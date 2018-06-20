Турчинов оцінив ймовірність застосування Росією військової авіації в Україні у разі загострення

Україна вивчає застосування Росією повітряно-космічних сил в Сирії, їх сильні і слабкі сторони.

Посилення протиповітряної оборони для керівництва України дуже важливе, оскільки не виключена ймовірність застосування Росією військової авіації в разі загострення військового конфлікту.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив в інтерв'ю ЗМІ, повідомляє прес-служба РНБО України.

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"Широкомасштабний конфлікт, насамперед, буде відрізнятися від ситуації на сході України використанням повітряно-космічних сил Російської Федерації, зокрема, штурмової авіації, крилатих ракет. І для нас тема протиповітряної оборони, захисту важливих стратегічних об’єктів країни від цієї загрози дуже важлива. Ми вивчаємо в деталях масштабне застосування Росією ПКС в Сирії, їх сильні і слабкі сторони, і розуміємо, наскільки це може бути серйозною проблемою", - заявив він.

За його словами, для України пріоритетним напрямком розширення військово-технічного співробітництва зі стратегічними партнерами є посилення засобів протиповітряної оборони і Україна має серйозні напрацювання в цій сфері.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляв, що генштаб РФ змінив тактику ведення війни на Донбасі.