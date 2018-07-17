Сьогодні вранці внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український військовий

Він загинув близько 8-ї ранку.

Сьогодні вранці внаслідок бойових дій на Донбасі загинув український військовослужбовець 1978 року народження.

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Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. "Сьогодні, 17 липня, близько 08.00, російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження", - повідомив він.

У Міністерстві висловили співчуття рідним та близьким українського захисника.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого вогню було поранено одного українського захисника. За даними розвідки, було поранено двох окупантів.

Крім цього, у Міноборони повідомили, що поранений минулої доби на Донбасі український військовий знаходиться у задовільному стані. Він нагадав, що внаслідок бойових дій 16 липня отримав поранення один український військовослужбовець. "Військовослужбовцю надається необхідна допомога у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - зауважив Гуцуляк.