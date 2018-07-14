Внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі поранено українського військового

Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Сьогодні від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського захисника.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Ворог відкривав вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Залізне, Авдіївка, Красногорівка", - йдеться у вечірньому зведенні.

По захисниках Широкиного окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномет калібру 120 мм.

Внаслідок активних бойових дій російських найманців один український воїн дістав поранення.

Втрати ворога уточнюються.

"Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", - наголошують у штабі.