На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли військових, одного поранено

Ворог обстріляв захисників Гнутового із міномета, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Впродовж дня від 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 12 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець дістав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

"Упродовж поточної доби від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

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Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське та Павлопіль.

Крім того, ворог обстріляв захисників Гнутового із міномета калібром 82 мм.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу зафіксовано п'ять випадків прольоту ворожих безпілотників.