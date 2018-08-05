На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли військових, одного поранено
Впродовж дня від 7:00 до 18:00 російські окупаційні війська 12 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець дістав поранення.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
"Упродовж поточної доби від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.
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Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП у районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове, Лебединське та Павлопіль.
Крім того, ворог обстріляв захисників Гнутового із міномета калібром 82 мм.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу зафіксовано п'ять випадків прольоту ворожих безпілотників.