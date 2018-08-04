На Донбасі за добу зафіксовано п'ять випадків прольоту ворожих безпілотників

Всі вони здійснювали політ як уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України, так і з її перетином.

За добу засобами протиповітряної оборони сил операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 випадків прольоту ворожих безпілотних літальних апаратів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник прес-центру ОСС підполковник Анатолій Стельмах.

"Противник не полишає спроби ведення розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 5 випадків прольоту ворожих БПЛА, два з яких ідентифіковані як «Орлан-10» російського виробництва. Всі вони здійснювали політ як уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України, так і з її перетином", - повідомив він.

За словами Стельмаха, з метою протидії роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил з приведенням вогневих засобів в бойову готовність «Повна».