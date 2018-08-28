Протягом дня бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі

Під час одного з обстрілів російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російсько-окупаційні бандформування 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, повідомляється, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час одного з обстрілів російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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"Так, із мінометів калібру 82 мм ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новомихайлівка. З інших видів озброєння були обстріляні наші позиції у районах населених пунктів Кримське, Попасна та Красногорівка.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів допущено не було.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 27 серпня, бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.