Політолог пояснив, чим війна на Донбасі вигідна Порошенку

На думку політолога, війною легко пояснити проблеми української економіки.

Керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко вважає, що якщо б війни на Донбасі не було, президенту Петру Порошенку довелося б її придумати.

Протистояння вигідно владі, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"... якщо війна закінчиться, то хто буде винен у проблемах в українській економіці? Кого звинувачувати у підбурюванні народу до акцій протесту? Як заробляти на тендерах у військовій сфері? Як контролювати засоби масової інформації? Чим пояснити цензуру?", — зазначив співрозмовник.

За його словами, війна все списує. "Чи потрібно владі, щоб після завершення війни з'явилися мільйони виборців, які будуть голосувати проти цієї влади? Ну, і крім усього іншого, який козир діставати в переговорах із західними партнерами, і як пояснювати, чому у нас не йдуть реформи і панує корупція?... На жаль, якщо б не було війни, Порошенку довелося б її придумати", — додав політолог.

Як повідомляв УНІАН, російський журналіст попередив про підготовку РФ до світової війни: Україна – серед головних ворогів.