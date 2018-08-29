Легендарна 24-а бригада, яка служила на Донбасі, в повному складі повернулася додому (відео)
14:58, 29 серпня 2018Війна
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Її бійці воювали під Зеленопіллям, звільняли Слов'янськ, Сіверськ, і буквально місяць тому підняли український прапор у населених пунктах Шуми і Південне в Донецькій області.
Легендарна 24-я бригада в повному складі повернулася зі Сходу додому
Чотири тисячі військовослужбовців урочистою ходою пройшлися по центру Яворова. Бійців городяни зустрічали оплесками і синьо-жовтими прапорцями.
А вже на головній площі бійці отримали нагороди. 24-а бригада на Сході з початку війни.
Її бійці воювали під Зеленопіллям, звільняли Слов'янськ, Сіверськ, і буквально місяць тому підняли український прапор у населених пунктах Шуми і Південне в Донецькій області.
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