У Дніпрі презентували кінострічку "Патріот" про бійців 43-ої ОМПБ

Знімали фільм на Світлодарській дузі в 2017 році.

Під урочистостей приурочених до святкування четвертої річниці створення 43-ої ОМПБ, відбулася прем'єра фільму «Патріот» про учасників батальйону.

Про це повідомляє Дніпроград з місця подій.

В основу сюжету покладені особисті та військові історії військових 43-го окремого мотопіхотного батальйону.

"Це фільм-роздум. В ньому члени батальйону розповідають про себе, свої думки, свою історію. Фільм заявлений в декількох почесних закордонних кінофестивалях, сподіваємося, що кінострічка отримає відзнаку і ми б хотіли запустити його в прокат. Сьогодні відбувається прем'єра фільму. Дуже цікаво подивитися, що у результаті вийшло. Адже роботи зроблено чимало", - зазначив екс-командир 43 ОМПБ Олександр Водолазький.

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Знімали фільм на Світлодарській дузі в 2017 році. Режисером, сцинаристом та ідейним натхненником кінострічки став митець Едуард Яровий.

"Ми підняли декілька основних тем, зокрема питання вибору військового на війні, думка тих, хто перебуває в безпосередній зоні конфлікту про війну та послання військових до мирного населення України. Переконаний, що фільм варти уваги і припаде до серця усім українцям, яких так чи інакше торкнулася війна", - зазначив Яровий.

Поки фільм можна переглянути в музеї АТО. Найближчим часо військові планують провести ще декілька презентацій кінострічки.

Зазначимо, під час урочистого шикування на честь четвертої річниці з дня формування 43 ОМПБ ветерани батальйону передали бойовий прапор батальйону до музею АТО.