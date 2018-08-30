За час війни на Донбасі зникли безвісти понад 1,5 тисячі осіб – "Восток-SOS"

Половина зі зниклих - військові, а половина - цивільні особи.

За час війни на Донбасі з обох сторін зникли безвісти понад 1,5 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Києві з посиланням на дані Міжнародного комітету Червоного Хреста заявила виконавчий директор благодійного фонду "Восток-SOS" Олександра Дворецька.

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"З 2014 року до сьогодні Україна має більш ніж 1,5 тис. осіб, зниклих безвісти, - тільки за офіційними даними, які надає Міжнародний комітет Червоного Хреста", - сказала вона.

Вона зауважила, що половина з цих осіб - військові, а половина - цивільні особи.

"Проте, точну кількість таких осіб зараз вказати доволі важко", - додала представник організації.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що з початку війни у Донецькій та Луганській областях зникли безвісти 3 тис. 932 осіб, з них 1 тис. 974 досі не знайшли.

25 червня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що з початку війни на Донбасі вдалося повернути або знайти понад 3 тис. 224 українських полонених.