Окупанти провели в Криму військові навчання зі знищення кораблів і літаків «противника»

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові.

Кораблі Чорноморського флоту Росії і авіація Південного військового округу Міноборони Росії відпрацювали «знищення кораблів і літаків умовного противника» в ході спільних навчань у Чорному морі.

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на прес-службу флоту.

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«У ході навчань пара літаків Су-30М2, здійснивши зліт з одного з аеродромів Криму, відпрацювала захід на бойовий курс для застосування авіаційних засобів ураження по малому протичовновому кораблю (МПК) «Суздалець», – йдеться в повідомленні прес-служби Чорноморського флоту.

Крім того, після визначення повітряних об'єктів як «противника», екіпаж корабля «Суздалець», застосувавши зенітний ракетний комплекс «Оса-МА» завдав умовний вогневий удар по винищувачам до їх заходження на бойовий курс, йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області стартували українсько-румунські навчання військових моряків Riverine-2018. Метою міжнародних навчань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їх взаємосумісності та можливостей проведення операції з безпеки на річці Дунай.