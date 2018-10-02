Росія значно посилила свою військову присутність в окупованому Криму - НАТО

В Альянсі у найближчі дні планують розглянути безпекові виклики в регіоні Чорного моря.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг констатує значне посилення військової присутності Російської Федерації в окупованому Криму.

Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі напередодні дводенного міністерського засідання очільників оборони країн-членів Альянсу.

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Він розповів про порядок денний засідання Комісії НАТО-Грузія, яка відбуватиметься цими днями.

"Ми також розглянемо виклики, з якими ми стикаємося у Чорному морі, де ми бачимо значне зростання військової присутності, особливо в Криму", - сказав Столтенберг.

З цієї причини він зазначив, що з грузинськими партнерами обговорюватиметься більш тісна взаємодія в контексті безпеки у регіоні Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, якщо російські війська почнуть широкомасштабний наступ на Україну, в конфлікт втрутяться країни НАТО. Таку думку висловив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.