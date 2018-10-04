Російські мародери розбирають по цеглинах будинки жителів Донбасу – ІС
03:31, 04 жовтня 2018Війна
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Вивезення будматеріалів здійснюється вантажним автотранспортом з номерами РФ на територію Ростовської області.
Будматеріали вивозять з районів, контрольованих «ЛНР» / скріншот відео "Реальна газета"
Російські мародери вивозять з окупованих районів Луганської області будматеріали з житлових будинків.
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Як повідомляє «Інформаційний спротив», в районі відразу декількох прикордонних КПП, не контрольованих Україною - між ОРДО, ОРЛО і РФ (Ізварине, Довжанський, Маринівка) фіксується обладнання з російської сторони нових прикордонних загороджень. Використовується колючий дріт, блоки тощо.
«Відзначається вивезення в РФ з території районів, контрольованих «ЛНР», будівельних матеріалів (цегла, вікна, двері, покрівля) з розібраних на окупованій території будівель, включаючи житлові будинки», – повідомляє «ІС».
Підкреслюється, що вивезення здійснюється вантажним автотранспортом з номерами РФ на територію Ростовської області (Росія).
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