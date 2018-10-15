На Донбасі виявлена ​​новітня російська система зв'язку

Дослідники виявили дві фотографії, на яких видно недавно створений модуль супутникового зв'язку на території Донбасу.

На Донбасі виявлені нові докази присутності сучасної, нещодавно розробленої російської військової техніки.

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Про це йдеться в розслідуванні лабораторії цифрової судової експертизи DFRLab, передає Українська правда. Дослідники виявили дві фотографії, на яких видно недавно створений модуль супутникового зв'язку на території Донбасу, яка не контролюється урядом України.

9 червня 2018 року користувач "ВКонтакте" "Артем Донецьк" розмістив альбом з кількома фотографіями різного часу, на яких зображена його діяльність в якості бойовика контрольованих Росією збройних формувань в Донецькій області.

На двох фотографіях бойовик позує поруч з іншим найманцем на тлі зеленої супутникової антени. Ця радіолокаційна тарілка зовні виглядає так само як і супутникова антена російської системи зв'язку Ауріга-1,2В, яка є на озброєння армії РФ з 2014 року.

У DFRLab порівняли зображення супутникової антени на фото із зображеннями задньої сторони системи Ауріга-1,2В на фрегаті класу Адмірал Григорович "Адмірал Ессен" Чорноморського флоту Росії.

Ця система ніколи не експортувалася в Україну і не використовувалася її збройними силами. Іншими словами, вона могла з'явитися на сході України тільки з Росії.

У 2016 році ця система була виявлена ​​на службі у російських військових в Сирії.

Одна з перших демонстрацій Ауріга-1,2В відбулася в 2015 на виставці Міністерства оборони Росії "День інновацій" у місті Владивосток. Система демонструвалася з табличкою, на якій перераховані її специфікації і вказаний 2014 рік як дата випуску.

Об'єднавши зображення будівель та інших орієнтирів на задньому плані фотографій, дослідники визначили, що на них зображено П-образну будівлю, що використовується 11-м мотострілковим полком бойовиків "Восток", яка знаходиться в Макіївці.

Очевидно, що Ауріга-1,2В використовується для підтримки військових операцій підконтрольних Росії бойовиків на Донбасі. Хоча система в основному призначена для відеозв'язку, можливо, що вона використовувалася як більш безпечний спосіб зв'язку з частинами на передовій.

В рівній мірі можливо, що система Ауріга-1,2В використовується для зв'язку з російськими військовими.

Раніше DFRLab повідомляла, що на сході України була виявлена ​​новітня система радіоелектронної боротьби РБ109-А "Былина", що надійшла на озброєння Збройних сил Росії в цьому році, а також кілька інших сучасних систем.