Стало відомо, куди прямувала колона російської військової техніки на початку квітня (фото, відео)

Наголошується, що відео було знято не на кордоні, а техніка не входила до України.

8 квітня кореспондентка Voice of America Фатіма Тліс поділилася в мережі відео, на якому нібито "російські танки заходять в Україну" в Ростовській області. Вона не уточнила, де було знято відео, однак зазначила, що це село розташоване біля російсько-українського кордону, а відео було знято недавно.

На відео присутні кілька російських БМП-3 (бойових машин піхоти радянських часів), які припарковані на грунтовій дорозі, пише Bellingcat, посилаючись на DFRLab.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Незабаром після того, як Тліс опублікувала відео, вона вказала місце зйомки: прикордонне село Петрівка.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Користувач Твіттера @obretix геолокував відео в селі Петрівка Ростовської області, підтвердивши інформацію Тліс.

Порівнявши дах на відео із супутниковими знімками, ми підтвердили геолокацію: відео було дійсно знято в цьому селі, а камера була спрямована на південь.

Хоча у вихідному твіті йдеться, що на відео «танки заходять до України», це далеко не так: це відео було зняте майже за 40 кілометрів від кордону з Україною.

Відео було знято скоріше ближче до Кузьминського полігону — найбільшого російського військового табору поблизу українського кордону.

Відео від 8 квітня з російськими БМП-3 викликало паніку й очікування ескалації російських дій на Донбасі, незважаючи на Пасхальне перемир'я. Тут боротися з панікою нам допомогла геолокація. Ми встановили, що відео було знято не на кордоні, а техніка не входила до України. Зіставивши це відео з іншим відео колони БМП-3 в Ростовській області, ми встановили, що ця колона рухалася, найімовірніше, туди ж, куди прямує велика частина військової техніки в цьому районі, а саме на Кузьмінський полігон. При цьому Кузьмінка далеко не завжди стає кінцевим пунктом для російської військової техніки, оскільки в 2014 і 2015 роках ми спостерігали масовий захід російських військ в Україну з цього району", - підсумували у DFRLab.

Раніше в мережі показали колону російської військової техніки, яка рухалася по Новочеркаську Ростовської області.