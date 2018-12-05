У Донецьку "на підвал" потрапив один з колишніх ватажків "ДНР" (фото)
12:13, 05 грудня 2018Війна
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Зазначимо, що "Бєлий" відомий "віджимом" майна у підприємців.
Разом з Бєляєвим "підвал" потрапили і два його товариша / Сайт бойовиків
В окупованому Донецьку заарештовано "командира республіканської гвардії "ДНР" Григорія Бєляєва.
Про це у соцмережах повідомляють пособники терористів. Зазначимо, що Бєляєв "Бєлий" дружив з ліквідованим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.
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Після приходу до влади" Пушиліна Бєляєв потрапив під скорочення, а потім був відправлений "на підвал". Судячи з постів пособників терористів, його заарештували ще місяць тому.
Також пособникам терористів стало відомо, що разом з Бєляєвим "на підвал" потрапили і два його товариші.
Раніше бойовики "ДНР" взяли штурмом будинок свого чергового "комбата" на прізвисько "Шаман" та відвезли його "підвал".
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