У Донецьку "на підвал" потрапив один з колишніх ватажків "ДНР" (фото)

Зазначимо, що "Бєлий" відомий "віджимом" майна у підприємців.

В окупованому Донецьку заарештовано "командира республіканської гвардії "ДНР" Григорія Бєляєва.

Про це у соцмережах повідомляють пособники терористів. Зазначимо, що Бєляєв "Бєлий" дружив з ліквідованим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

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Після приходу до влади" Пушиліна Бєляєв потрапив під скорочення, а потім був відправлений "на підвал". Судячи з постів пособників терористів, його заарештували ще місяць тому.

Також пособникам терористів стало відомо, що разом з Бєляєвим "на підвал" потрапили і два його товариші.

Раніше бойовики "ДНР" взяли штурмом будинок свого чергового "комбата" на прізвисько "Шаман" та відвезли його "підвал".