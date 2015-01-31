Повістки отримали 78 тисяч українців - 46 тисяч уже направляються у війська

Перший заступник начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України Генерал-майор Володимир Талалай повідомив, що на сьогодні близько 78 тисяч військовозобов'язаних були оповіщені про мобілізацію, з них понад 46 тисяч пройшли медичні огляди і направляються у війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час слухань у Комітеті ВР з питань нацбезпеки і оборони на тему: “Шляхи підвищення мотивації громадян до проходження ними військової служби в складі підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України”.

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Говорячи про четверту чергу часткової мобілізації, Талалай нагадав, що, відповідно до рішення РНБО, вона проводитиметься протягом 90 діб, мобілізації підлягає понад 60 тисяч осіб.

Як нагадав Талалай, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком до 60 років, але у категорії від 50 до 60 років призиваються виключно добровольці.

“Процес мобілізації керований і забезпечений”, - відзначив він.

Талалай зауважив, що з 28 січня розпочалось відправлення мобілізованих до навчальних закладів, навчальних центрів та полігонів.

“Запаси речового майна, витратних засобів для бойового злагодження створені. Також накопичуються запаси для проведення наступних черг мобілізації”, - сказав він.

“На сьогоднішній день близько 78 тисяч військовозобов'язаних оповіщені, з них понад 46 тисяч пройшли медичні огляди і відправляються у війська”, - сказав він.

Також Талалай повідомив, що військкомати щодня в середньому отримують по 300 заяв від громадян України, які хочуть бути добровольцями.

“І вже ця кількість сягнула 3 тисяч, які відправлені для проходження військової служби”, - сказав Талалай.

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Як повідомляв УНІАН, перша хвиля цьогорічної мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів.

Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.