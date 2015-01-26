В Україні 28 і 30 січня пройде активна фаза мобілізації

Про це повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір. «28 і 30 січня пройде активна фаза мобілізаційного процесу - відправка в навчальні центри», - зазначила вона.

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Також Вікторія Кушнір додала, що повністю визначені потреби для мобілізації техніки народного господарства.

Як повідомляв УНІАН, мобілізація в 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Протягом року в ЗСУ планується мобілізувати 200 тис. українців. Також в цьому році планується провести призов 40 тис. громадян на строкову військову службу.