В Попасній і Золотому при обстрілі загинули троє мирних жителів, не працює мобільний зв'язок

Про це повідомили в прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Як відзначили в прес-службі, протягом вчорашнього дня і минулої ночі практично не припинялися обстріли Попасної, Станиці Луганської та Щастя.

Читайте такожБойовики обстріляли Попасну під час вивезення пацієнтів психоневрологічного інтернату«В Попасній по вул. Пушкіна зруйнований житловий будинок, 45-річна господиня загинула під уламками, 44-річний чоловік отримав важкі травми», - йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що «починаючи з 3 години ночі до 9 ранку, терористи з боку Первомайська неодноразово накривали Попасну і околиці з «Градів». Є руйнування в житловому секторі, не працює мобільний зв'язок. Вранці на околиці міста йдуть бої, бойовики використовують проти українських силовиків танки».

За даними прес-служби, «у Золотому вчора реактивні снаряди з «Граду» влучили в 2-поверховий житловий будинок по вул. Ломоносова. Загинули двоє мирних жителів, ще кілька осіб отримали поранення. У місті перебиті системи життєзабезпечення, немає ні електроенергії, ні центральної води».