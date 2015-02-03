Українські військові знищили 2 танки і мінометний розрахунок бойовиків

Про це в соцмережі повідомляє штаб оборони Маріуполя.

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"В результаті артилерійського удару, виконаного збройними силами України, у відповідь на вчорашню спробу обстрілу Маріуполя, було знищено 2 танки і жива сила противника. Сьогодні вогнем у відповідь був знищений мінометний розрахунок терористів", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що сили АТО знаходяться на своїх позиціях у повній готовності.