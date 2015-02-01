Українські військові під донецьким аеропортом взяли в полон 7 бойовиків
12:13, 01 лютого 2015Війна
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Українські військові під донецьким аеропортом захопили в полон 7 бойовиків "Сходу".
Сили АТО взяли в полон бойовиків "Сходу" \ УНІАН
Про це в соцмережі написала волонтер Тетяна Ричкова. За її даними, полонені бойовики дають свідчення українським військовим. Українські військові в районі донецького аеропорту знищили мінометну батарею бойовиків, ліквідували її командира, передає ТСН.
Читайте такожВійськові захопили в полон ворожий танк Т-72 з екіпажем Також, за її словами, сили АТО знищили батарею реактивних систем залпового вогню і відбили атаку піхоти, взявши в полон 7 бойовиків батальйону "Схід". Серед них виявилися бойовики з числа місцевих жителів, російський ув'язнений і кадровий військовий РФ.
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