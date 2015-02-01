Українські військові під донецьким аеропортом взяли в полон 7 бойовиків

Про це в соцмережі написала волонтер Тетяна Ричкова. За її даними, полонені бойовики дають свідчення українським військовим. Українські військові в районі донецького аеропорту знищили мінометну батарею бойовиків, ліквідували її командира, передає ТСН.

Читайте такожВійськові захопили в полон ворожий танк Т-72 з екіпажем Також, за її словами, сили АТО знищили батарею реактивних систем залпового вогню і відбили атаку піхоти, взявши в полон 7 бойовиків батальйону "Схід". Серед них виявилися бойовики з числа місцевих жителів, російський ув'язнений і кадровий військовий РФ.