За добу в зоні АТО загинули двоє військових, ще 18 поранені - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу Збройних Сил України Владислав Селезньов

"Внаслідок бойових зіткнень, обстрілів позицій українських військовослужбовців, Україна втратила двох військовослужбовців. Ще 18 отримали поранення різного ступеню важкості. Усіх поранених направлено до медичних закладів", - повідомив Селезньов.

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Раніше повідомлялося, що чисельність «армії» бойовиків в районі Донецька перевищує 3000 чоловік. У той же час, наголошується прибуття живої сили на 20 критих вантажівках, а також 11 одиниць броньованої техніки (включаючи 1 танк).