За добу сили АТО знищили 200 бойовиків і 15 одиниць техніки
10:17, 09 лютого 2015Війна
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За минулу добу сили АТО знищили 200 бойовиків і 15 одиниць техніки.
REUTERS
Про це повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.
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"За минулу добу силами АТО знищено понад 200 бойовиків і 15 одиниць техніки", - сказав він.
За словами Анатолія Стельмаха, "в цілому українські військові успішно відбивають атаки бойовиків, наносячи їм суттєві втрати в живій силі та техніці. Жодного метра рідної землі Збройні сили не здавали, тримаючи більшість позицій терористів в зоні вогневого ураження".
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, за даними розвідки, сили АТО знищили 14 одиниць військової техніки та 70 бойовиків.
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