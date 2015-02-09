За добу сили АТО знищили 200 бойовиків і 15 одиниць техніки

Про це повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

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"За минулу добу силами АТО знищено понад 200 бойовиків і 15 одиниць техніки", - сказав він.

За словами Анатолія Стельмаха, "в цілому українські військові успішно відбивають атаки бойовиків, наносячи їм суттєві втрати в живій силі та техніці. Жодного метра рідної землі Збройні сили не здавали, тримаючи більшість позицій терористів в зоні вогневого ураження".

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, за даними розвідки, сили АТО знищили 14 одиниць військової техніки та 70 бойовиків.